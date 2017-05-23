Уральские регионы попали в список самых энцефалитных22 мая в 18:20
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Весной 2017 года.
Свердловская и Тюменская области, а также Прикамье попали в перечень наиболее опасных регионов России с точки зрения укусов клещей.
Всего в списке "горячих точек", где высок риск заболеть энцефалитом или боррелиозом, отмечены 50 территорий. В них на 100 тысяч населения приходится 40 заражений, пишет RT.
Зонами "клещевой безопасности" названы Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Волгоградская и Астраханская области, а также Мурманск и Магадан.
Весной 2017 года из-за укусов клещей к медикам обратились около 60 тысяч человек, передает "Уралинформбюро". Этот показатель в 1,6 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
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