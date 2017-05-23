Алкоголь под запрет не попал.

23 мая более 17 тысяч екатеринбургских выпускников отметят последний звонок. Среди них: 11,5 тысячи – ученики 9-х классов и почти 6 тысяч – 11-х.

Традиционно гуляния будущих выпускников будут проходить в ЦПКиО имени Маяковского, Историческом сквере, парке имени Архипова и парке Победы, на площади 1905 года и около ККТ "Космос". Следить за порядком будут сотрудники полиции из числа ППСП, ГИБДД, а также сотрудники отделов ПДН (по делам несовершеннолетних). Помощь им окажут представители казачества, частных охранных объединений и дружинники.

Свердловская полиция поднимала вопрос о запрете продажи алкоголя вблизи мест гуляний, однако, как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, запрет на продажу горячительных напитков вводиться не будет.

Следует отметить, что менее, чем через неделю выпускники начнут сдавать экзамены. Первая ГИА для 9-классников назначена на 26 июня 2017 года, первый ЕГЭ для выпускников 11-х классов – на 29 число.