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В Билимбае школьники разворотили более 150 надгробийСегодня в 18:04

Фотография

Занимаясь паркуром.

В Билимбае трое учеников 5 класса школы №22 разгромили на кладбище 157 надгробий. 53 могилы не подлежит восстановлению.

Правоохранителям школьники рассказали, что занимались на погосте паркуром. Во время упражнений они и повредили памятники.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД. Действия подростков подпадают под ст.244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших), однако в силу возраста их не смогут привлечь к уголовной ответственности. Семьи поставят на учет в органы внутренних дел, с родителями юных нарушителей проведут профилактическую беседу. Родственникам также грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, пострадавшие смогут через суд потребовать компенсации ущерба.

Стоит отметить, что двое подростков состоят на внутришкольном профилактическом учете, третий воспитывается в полной благополучной семье.

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