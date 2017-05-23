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В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка22 мая в 18:24

  • Текст

Ее ищут с 10 мая.

В Екатеринбурге девятый день не могут найти 14-летнюю девочку, рассказали "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Школьница ушла из дома 10 мая 2017 года и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы средней длины светло-каштанового цвета. На девочке была черная куртка, синие джинсы и черные кеды с белыми полосками.

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