УГМК не нужен орден, там согласны на медальСегодня в 08:08
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За заслуги.
18 мая Владимир Путин подписал очередной Указ о награждении орденами, медалями и почетными званиями. Среди нескольких десятков известных артистов, политиков, бизнесменов, журналистов и малоизвестных россиян нашлось место лишь одной представительнице Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II-й степени удостоена Розалия Круглова. В указе она числится начальником управления делами генерального директора ООО "УГМК-Холдинг". А на сайте самой "медной империи" можно найти информацию о том, что Розалия Ваисовна - референт Андрея Козицына.
Остается лишь порадоваться за скромную труженицу, ведь аналогичной наградой наряду с ней, к примеру, удостоены губернатор Псковской области Андрей Турчак и заместитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.
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