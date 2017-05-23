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УГМК не нужен орден, там согласны на медальСегодня в 08:08

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За заслуги.

18 мая Владимир Путин подписал очередной Указ о награждении орденами, медалями и почетными званиями. Среди нескольких десятков известных артистов, политиков, бизнесменов, журналистов и малоизвестных россиян нашлось место лишь одной представительнице Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II-й степени удостоена Розалия Круглова. В указе она числится начальником управления делами генерального директора ООО "УГМК-Холдинг". А на сайте самой "медной империи" можно найти информацию о том, что Розалия Ваисовна - референт Андрея Козицына.

Остается лишь порадоваться за скромную труженицу, ведь аналогичной наградой наряду с ней, к примеру, удостоены губернатор Псковской области Андрей Турчак и заместитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

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