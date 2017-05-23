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Водители Антипинского НПЗ признаны самыми профессиональнымиСегодня в 09:22

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В Тюменской области.

Команда Антипинского НПЗ, основного производственного актива Группы компаний "Новый Поток", заняла первое место в конкурсе профмастерства водителей автобусов среди предприятий Тюменской области.

Сотрудники завода безупречно прошли испытания как теоретической, так и практической части, показав лучшие результаты среди 16 команд, представлявших крупнейшие предприятия Тюмени и региона. Водители НПЗ проявили себя и в личном зачете: Андрей Бураков и Николай Быков заняли первое и третье место соответственно.

Антипинский НПЗ регулярно участвует в профессиональных конкурсах Тюмени и Тюменской области. Так, например, представители завода победили в командном и личном зачетах регионального этапа конкурса "Славим человека труда", который прошел в декабре 2016 года. Специалисты НПЗ были отмечены в номинации "Лучший мехатроник" и "Лучший слесарь", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".

Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки предприятия превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина - достигла рекордных для России 98%. Благодаря этому завод полностью отказаться от производства мазута. НПЗ подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество выпускаемого им дизтоплива соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на предприятии начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

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