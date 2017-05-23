Который можно будет гнуть.

Компания Samsung готовится представить широкой общественности первый в мире растягиваемый дисплей, сообщает специализированное издание SamMobile. Разработку покажут на выставке Society for Information Display в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая.

По информации компании, дисплей с изначальной диагональю 9,1 дюйма можно будет растягивать на 12 миллиметров без потери качества. Кроме того, он будет изгибаться в обоих направлениях.

Экран планируют применять в мобильных гаджетах, робототехнике, IoT-устройствах. Правда, когда разработка поступит в широкое производство, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в планах Samsung начать к концу 2017 года выпуск смартфонов со складывающимся экраном, передает "Уралинформбюро".