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Танцоры "Газпром добыча Ямбург" устроили "Тусовку с газировкой"Сегодня в 10:20

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В Сочи.

Юные артисты ООО "Газпром добыча Ямбург" выступили в финальном туре корпоративного фестиваля "Факел" ПАО "Газпром". Мероприятие развернулось в Сочи с 13 по 20 мая 2017.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", за звание лауреатов боролись делегаты 40 дочерних обществ "Газпрома" из России, Армении, Беларуси и Кыргызстана. Гостям фестиваля стали представители компаний-партнеров акционерного общества, расположенных в Германии, Франции, Вьетнаме и Боливии. Всего на конкурс приехали более 1600 человек.

"Газпром добыча Ямбург" в финале представили танцевальный проект "ЭКСпромТ" и юная художница Полина Касаева.

Члены жюри высоко оценили уровень подготовки ямбургских артистов. Танцевальный номер "Тусовка с газировкой" был отмечен серебряной наградой в номинации "Эстрадная хореография (ансамбль)" в возрастной группе 5-10 лет. Также коллектив получил спецприз оргкомитета фестиваля. Полина Касаева стала лауреатом второй степени конкурса "Юный художник" в младшей возрастной группе 7-9 лет.

Следует отметить, что "Факел" — корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром", он проходит с 2004 года.

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