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Россия по жирности населения подошла к экваторуСегодня в 11:03

Но не догнала США.

От ожирения страдают 19% россиян: 23,2% женщин и 14,5% мужчин. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В целом планета носит 19,5% толстяков.

Самое тяжеловесное государство - США. Среди взрослых американцев от чрезмерного веса страдают 38,2%. По прогнозам специалистов, к 2030 году этот показатель достигнет 47%. На вторую строчку рейтинга взобралась Мексика. За ней идут Новая Зеландия, Венгрия, Австралия и Великобритания. А самое здоровое население - в Японии, где такие проблемы только у 3,7%, передает "Уралинформбюро".

Лишний вес в основном наблюдается у малообразованных людей. Они чаще болеют, меньше времени отдают работе и не имеют успехов карьере.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
нездоровый лишний вес действительно имеется Сегодня в 11:39

Мы едим хлеб вместо нормальных продуктов. Постоянные стрессы от обнищания, а стресс заедаем дешевыми конфетами. Практически не выходим из квартир в свободное время потому что опасаемся за свою жизнь на улицах бандитского города. Результат - действительно лишний все появился

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вот такие странности Сегодня в 11:42

"Лишний вес в основном наблюдается у малообразованных людей. Они чаще болеют, меньше времени отдают работе и не имеют успехов карьере."


ВО КАК. Оказывается, безработные граждане-это малообразованные люди, да? У меня, кстати, 2 высших образования, была хорошим специалистом, но сейчас без работы. А нет для меня работы в этом городе, нет и всё. Типа, сами во всём виноваты, да? А может надо страну сменить? Ну, или хотя бы власть в своей стране сменить?

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