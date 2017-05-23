Но не догнала США.

От ожирения страдают 19% россиян: 23,2% женщин и 14,5% мужчин. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В целом планета носит 19,5% толстяков.

Самое тяжеловесное государство - США. Среди взрослых американцев от чрезмерного веса страдают 38,2%. По прогнозам специалистов, к 2030 году этот показатель достигнет 47%. На вторую строчку рейтинга взобралась Мексика. За ней идут Новая Зеландия, Венгрия, Австралия и Великобритания. А самое здоровое население - в Японии, где такие проблемы только у 3,7%, передает "Уралинформбюро".

Лишний вес в основном наблюдается у малообразованных людей. Они чаще болеют, меньше времени отдают работе и не имеют успехов карьере.