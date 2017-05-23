Вместе с "Газпром нефтью".

На Ямале продолжается проект по очистке островов Арктической зоны. Этим летом, в Год экологии, экодесант высадится на острове Вилькицкого. Финансовую поддержку в организации экспедиции оказала "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

"Мы считаем важным поддержать инициативу властей Ямало-Ненецкого автономного округа по очистке острова Вилькицкого, – цитирует генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Алексея Овечкина пресс-служба предприятия. – Наша компания уделяет повышенное внимание вопросам безопасности производственной деятельности и ликвидации накопленного с советских времен экологического наследия в регионах своего присутствия". Так, на полуострове Ямал компания совместно с властями реализует проект по утилизации металлолома, оставшегося со времен нефтяного и газового освоения Севера.

Остров Вилькицкого, расположенный на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом, открыт в 1874 году. Он назван в честь российского гидрографа-геодезиста Андрея Вилькицкого. Сейчас остров, ширина и длина которого составляют около 9 и 18 километров соответственно, необитаем.

"Остров Вилькицкого находится почти на краю Земли, но важно, что он не затерялся в памяти поколений. Знаковым является и то, что уборка острова Вилькицкого начнется в Год экологии. Мы понимаем, что наш проект – часть большого дела, благодаря которому заброшенных свалок на карте станет меньше", – отметил директор НП "Российский центр освоения Арктики" Андрей Барышников.

Ранее волонтеры со всего мира организовали генуборку на острове Белый. За пять лет очищено 70 гектаров земли, собрано 1,2 тысячи тонн металлолома, передает "Уралинформбюро".

"Для Ямала тема природосбережения – жизненно важный приоритет. Экологические проекты у нас такие же масштабные, как и промышленные. Мы системно ведем работу по ликвидации накопленного экологического ущерба на полуострове Ямал, островах Белом и Вилькицкого. Мы строго подходим к экологическим обязательствам нефтегазовых компаний. И тут, стоит отметить, мы встречаем полное понимание со стороны предприятий ТЭКа", – подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.