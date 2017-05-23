Воспитательной колонии.

15-летнего жителя села Октябрьское Челябинской области приговорили к 4 годам воспитательной колонии за изнасилование подруги-ровесницы. Кроме того, он должен выплатить в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Как сообщил "Уралинформбюро" прокурор Октябрьского муниципального района Вячеслав Гаврилов, подростки познакомились летом прошлого года, когда девушка приехала в село из Челябинска в гости к бабушке. Юноша влюбился в нее и рассчитывал на продолжение общения, однако челябинка уехала домой, не ответив новому знакомому взаимностью.

В октябре, когда школьница вновь приехала к бабушке, у подростка возник преступный план. Он попросил друга заманить челябинку в здание заброшенной столовой. Там школьник ударил жертву по ногам, а затем, угрожая ножом, повел в квартиру. По дороге влюбленный читал девушке стихи, после чего изнасиловал.

"Изначально я просил для него 5 лет колонии. Суд приговорил его к 4 годам. Возможно, обвинение и защита будут обжаловать приговор, поскольку в содеянном юноша так и не признался. Он утверждал, что все было по обоюдному согласию", - прокомментировал Гаврилов.