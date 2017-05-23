Но за деньгами пока не пришел.

Рекордную для российского лото сумму выиграл житель Сочи. Южанину достанется 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей, сообщают организаторы лотереи.

Деньги сочинец выиграл в "Гослото 6 из 45" (подвид "Столото"), купив билет за 700 рублей. Участнику нужно было вписать в поле любые семь чисел. Шесть из них должны были совпасть с выпавшими в розыгрыше. Счастливыми цифрами в 2943-м тираже стали: 11, 44, 26, 3, 22, 34.

Обладатель билета за выигрышем пока не обратился. Стоит отметить, что счастливчику еще предстоит уплатить 13-процентный налог в размере 47,5 миллиона, передает "Уралинформбюро".