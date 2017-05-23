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Свердловские транспортники отказались от налоговых льготСегодня в 12:33

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Они слишком маленькие.

23 мая 2017 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области отменили льготную налоговую ставку на имущество в размере 1,2% для транспортных предприятий региона. Она перестанет действовать с начала 2018 года.

Как рассказал "Уралинформбюро" заместитель председателя комитета по бюджету ЗакСо Михаил Клименко, транспортные предприятия, в том числе коммерческие, уже 2 года не пользуются этой льготой, считая ее незначительной. Данная мера - это лишь первый шаг по оптимизации налоговых преференций.

Любопытно, что перевозчики, отказавшиеся от льгот, регулярно жалуются на тяжелое финансовое положение. Работники МОАП и ЕТТУ митинговали из-за невыплаты зарплаты, а почти половина автобусного парка простаивает из-за нехватки денег на ремонт. Коммерческие перевозчики также заявляли, что из-за невыплаты компенсаций за перевозку льготников вынуждены сильно экономить.

Как пояснил "Уралинформбюро" директор компании "Декар" Сергей Ельцов, он ничего не слышал о данных льготах, предположив, что речь идет только о муниципальных предприятиях. В МОАП и ЕТТУ оперативно получить комментарии не удалось.

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