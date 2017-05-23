На 16 миллионов рублей.

Уральские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов на сумму более 16 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, именно им поступила информация о готовящемся преступлении. Москвич и ростовчанин должны были привезти драгоценности из Индии в московский аэропорт Домодедово.

Во время досмотра у россиян было обнаружено 87 камней весом около 100 граммов. В отношении задержанных возбуждено 2 уголовных дела: по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а также по ч.1 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.