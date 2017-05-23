И путевки к морю.

Семья второклассницы, изнасилованной подростками в Златоусте, получит новое жилье в другом районе города. Сейчас отец девочки и глава городского округа Вячеслав Жилин подбирают варианты квартир.

"Девочка больше не увидит этого заброшенного дома. А еще как только разрешат врачи, Вячеслав Анатольевич выделит путевки к морю для всей семьи. Марина поедит на море, от этих мыслей у нее сияют глаза. И это все будет бесплатно", - написала в соцсети "ВКонтакте" тетя ребенка (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Над 9-летней девочкой надругались вечером 11 мая 2017 года. Двое подростков 12 и 13 лет заманили ее в заброшенное здание, избили и жестоко изнасиловали. У второклассницы диагностировали черепно-мозговую травму, она впала в кому, из которой вышла через несколько дней. Сейчас с девочкой работают психологи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста).

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