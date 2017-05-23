В Санкт-Петербурге.

Группа "АльфаСтрахование" выступила стратегическим партнером конференции "Цифровая трансформация в HR", организованной газетой "Ведомости". Мероприятие проходит 23 мая в Санкт-Петербурге в рамках проекта страховой компании - "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций".

Гости обсудят вопросы диджитализации, которая стала сегодня основным трендом в HR. Также речь пойдет об изменении роли HR в компании в целом, системе мотивации. Отдельное внимание будет уделено процессу поиска персонала и тому, как повлияют на эти и другие области HR-сферы новые технологии.

Своим мнением поделятся такие эксперты, как гендиректор компании VCV, специализирующейся на digital рекрутменте, Арик Ахвердян, руководитель группы управления персоналом и организационными изменениями "Делойт" Вера Витальева, директор по инновациям DOC+ Илья Ларченко, глава HR-департамента Яндекс.Деньги Наталья Хаметдулова и другие.

От Группы "АльфаСтрахование" выступит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.

Эксперты расскажут о роли видеоинтервью как быстром и эффективном инструменте для подбора персонала, практике дистанционного обучения сотрудников в виртуальной академии, трансформации корпоративной культуры под влиянием digital.

Также состоится мастер-класс генерального директора Института публичных выступлений Ирины Баржак. Она расскажет о внутренних коммуникациях в условиях цифровых трансформаций, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе" Группы "АльфаСтрахование".

"Автоматизация сегодня происходит не только в отдельных бизнес-процессах в HR, можно смело говорить об изменениях отрасли в целом. Компании используют компьютерное обучение, технологии искусственного интеллекта для подбора и оценки персонала, организации онлайн обратной связи с сотрудниками. В HR-бюджеты закладываются расходы на новые инструменты и технологии, в частности, на обучение сотрудников работе с большими объемами данных", - пояснил Егор Сафрыгин.

Следует отметить, что проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" от "АльфаСтрахование" стартовал в марте 2016 года. Он запущен в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия и порталом HeadHunter. Проект объединяет HR-директоров, экспертов в области управления персоналом, акционеров и руководителей компаний. Задача проекта - поиск и аккумуляция нового инструментария и компетенций, практик и успешных кейсов, обмен опытом для последующей успешной реализации в работе с персоналом в условиях турбулентного рынка.