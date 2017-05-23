Спустя 20 лет.

В Первоуральском ГО начата доследственная проверка по факту проживания людей в пятиэтажке, разрушенной взрывом газа более 20 лет назад. Собственники трубят о проблеме давно, однако ранее следователей не интересовал данный факт. Они "проснулись" только после сюжета по одному из федеральных каналов, вышедшего 23 мая 2017 года.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Взрыв в Вересовке в пятиэтажке на Заводской, 14 прогремел в 1995 году. Один из подъездов был полностью разрушен. Его обитателей расселили. Проживавшим в других подъездах разрешили вернуться в квартиры. Но жители уверены, что находиться там небезопасно. Они боятся даже проходить рядом с домом.

Директор УК "Уральский дом" Маргарита Сердюк пояснила "Уралинформбюро", что обследование пятиэтажки показало, что проживать в ней безопасно. Сейчас специалисты разбирают конструкции разрушенного подъезда и укрепляют стену.

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