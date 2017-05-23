В благотворительном забеге "Дай пять!" поучаствовали 1000 человекСегодня в 17:16
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ЕВРАЗ вновь организовал в Нижнем Тагиле спортивный праздник.
21 мая в Нижнем Тагиле состоялся III корпоративный благотворительный забег ЕВРАЗа "Дай пять!". В городском спортивном празднике, посвященном в этом году 25-летию компании, приняли участие около 5000 жителей Качканара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и его пригородного района.
Для болельщиков на площади у концертного комплекса "Современник" по традиции была организована спортивно-развлекательная зона. Все желающие могли поиграть в стритбол, пинг-понг, комичный баскетбол, шахматы, а также поупражняться в гиревом спорте и воркауте, принять участие в танцевальных "батлах" и в поединках по комичному сумо, сделать памятные снимки в фотобудке. Праздничное настроение поддерживали спортивные и творческие коллективы, которые выступали на сцене. На протяжении всего праздника работала полевая кухня.
Непосредственно в забеге поучаствовали порядка 1000 человек, в том числе – около 300 детей. Самыми юными участниками стали 6-летние дети, самым пожилым бегунам в этом году исполнится 80 лет. Каждый спортсмен получил индивидуальный стартовый набор с футболкой и специальным чипом, который автоматически фиксировал время преодоления дистанции.
В числе прочих на старт вышли волейболистки команды "Уралочка-НТМК", главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике администрации города Дмитрий Язовских, главный врач городской поликлиники № 4 Нижнего Тагила Жанна Климова, журналисты газет "Тагильский рабочий" и "Качканарский рабочий", радиостанции "Мастер FM", информационного агентства "Между строк".
Победителем забега среди взрослых стал житель поселка Петрокаменское Евгений Марков, который преодолел 5-километровую дистанцию за 16 минут 22 секунды. В число призеров вошел и работник НТМК - газовщик доменного цеха Петр Медведев завоевал бронзовую награду.
Среди женщин лучший результат – 19 минут 59 секунд – показала студентка уральского колледжа прикладных искусств Ксения Пензина. Из числа работниц ЕВРАЗа отличилась главный специалист управления экономики производства дивизиона "Урал" Валентина Зыкова, ставшая второй.
В детском забеге абсолютным чемпионом стала тагильчанка София Зыкова – она пробежала 1 километр за 3 минуты 11 секунд.
"Радует, что на забег "Дай пять!" приходит много семей с детьми. Мы проводим "Дай пять!", прежде всего, для популяризации здорового образа жизни. Будем обязательно развивать дальше этот проект. Здорово, что среди бегунов немало металлургов и горняков, повсюду знакомые лица, бегут и рядовые работники НТМК и КГОКа, и руководители. Это хорошо, что у нас на комбинатах такие спортивные и сплоченные коллективы", - поделился мнением вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов. Помимо него спортсменов и гостей городского праздника приветствовали вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Всеволод Семенцов и главный инженер КГОКа Анатолий Ляпунов.
Следует отметить, что за каждого участника, вышедшего на старт, ЕВРАЗ перечисляет средства на развитие адаптивных видов спорта для детей с диагнозом "детский церебральный паралич". На сборы от прошлых забегов в детском саду №105 Нижнего Тагила и коррекционной школе Качканара были приобретены современные спортивные тренажеры.
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