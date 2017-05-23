Благодаря переходу на круглогодичный цикл.

В Свердловской области благодаря переводу "капитальных" подрядчиков на круглогодичный цикл строители получили стабильные рабочие места. Раньше для них это был только сезонный заработок. Всего в регионе появилось 5 тысяч вакансий.

Раньше подрядчики приступали к работам только по окончании отопительного сезона. В этом году они зашли на объекты сразу после заключения контрактов. Зимой специалисты меняли внутренние инженерные коммуникации, системы электроснабжения, устанавливали лифты. Весной они занимаются ремонтом фасадов и систем отопления.

"В результате реализации поручения главы региона по переходу на круглогодичный цикл капремонтов, область обеспечила себе, во-первых, серьезное повышение темпов и качества строительно-монтажных работ, во-вторых – почти пять тысяч новых рабочих мест, в-третьих – немалые налоговые поступления в областную казну. Менее чем за год подрядные организации региона приняли на постоянную работу 4 885 человек. Ежегодный объем отчислений в областной бюджет от их деятельности составит не менее 505 миллионов рублей", - рассказал руководитель регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

В департаменте информполитики Свердловской области"Уралинформбюро" сообщили, что сейчас сектор услуг по капремонту активно востребован среди производителей строительных материалов. Благодаря поддержке местных поставщиков укрепляется строительный рынок и экономика региона в целом.

Стоит напомнить, что программа капремонта, рассчитанная до 2044 года, стартовала на Среднем Урале в конце 2014 году. В 2015 году в регионе было обновлено всего 134 дома. В 2016 году эта цифра выросла до почти 2 тысяч. В 2017 году в области должно быть приведено в порядок 1,5 тысячи многоэтажек.