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Екатеринбуржцы хором славили Кирилла и МефодияСегодня в 18:54

Фотография

В 500 голосов.

23 мая в Екатеринбурге большим концертом хоров отметили День славянской письменности. Музыкальные коллективы выступили на площади перед Театром драмы.

Уральские исполнители присоединились к всероссийской акции: в 13.00 по московскому времени концерты одновременно начались во всех регионах страны. Центром торжеств стала Красная площадь. Там транслировали прямые включения из Белгорода, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Для телемоста сводный уральский хор из 500 человек исполнил "Катюшу", передает корреспондент "Уралинформбюро". Музыкальное сопровождение обеспечил Уральский государственный эстрадно-симфонический оркестр.

Участие в концерте приняли хоры профессиональных образовательных учреждений сферы культуры, учреждений дополнительного образования и вузов. После "Катюши" каждый коллектив исполнил несколько песен из собственного репертуара.

Праздник славянской письменности и культуры приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. В 864 году они перевели Писание на славянский язык. В России праздник отмечается с 1991 года.

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