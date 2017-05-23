Половина проведет лето дома, треть – на даче.

Только 6% россиян намерены поехать в отпуск этим летом в другую страну. Такие данные приводит ВЦИОМ. 47% населения проведут теплые месяцы дома. На дачу отправятся 29%. Путешествие в другой город России планируют всего 12%. Юг Черного моря и Крым выбирают 11% и 10% соответственно.

Чаще всего крест на отпуске ставят пожилые люди, жители сёл и респонденты с низким доходом. Работоспособному населению поехать на отдых мешают финансовые проблемы – это причину назвали 44% опрошенных, передает "Уралинформбюро".