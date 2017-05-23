×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В отпуск за границу отправятся только 6% россиянСегодня в 19:13

  • Текст

Половина проведет лето дома, треть – на даче.

Только 6% россиян намерены поехать в отпуск этим летом в другую страну. Такие данные приводит ВЦИОМ. 47% населения проведут теплые месяцы дома. На дачу отправятся 29%. Путешествие в другой город России планируют всего 12%. Юг Черного моря и Крым выбирают 11% и 10% соответственно.

Чаще всего крест на отпуске ставят пожилые люди, жители сёл и респонденты с низким доходом. Работоспособному населению поехать на отдых мешают финансовые проблемы – это причину назвали 44% опрошенных, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×