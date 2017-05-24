Для междугородних звонков.

Свердловчане стали чаще звонить по межгороду. По данным мобильного оператора МОТИВ, с ноября 2016 года количество таких звонков увеличилось на 15%. Чаще всего среднеуральцы созваниваются с Челябинском, Тюменью, Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

На волне спроса мобильный оператор предложил жителям Свердловской области новый актуальный тариф "Вся Россия!". Пользователи получают 600 SMS и 600 минут на любые мобильные и городские номера России всего за 300 рублей в месяц. После окончания пакета минут звонить на МОТИВ можно совершенно бесплатно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"У меня мама и папа в Челябинске, практически каждый день с ними созваниваемся. Друзьям по видео в Москву, Питер тоже частенько звоню. Поэтому выбирал тариф с Интернетом и минутами по России. И чтобы недорогой был. Это тоже важно", - делится абонент МОТИВа Александр.

В тариф "Вся Россия!" включены 6 Гб Интернета на максимальной скорости. Такого объема хватает не только на мессенджеры и соцсети, но и видеозвонки и видеоролики. После окончания пакета скорость снижается, но Интернет остается безлимитным.

"Жители Свердловской области стали чаще звонить по России. А мы предложили актуальный тариф, полностью отвечающий потребностям наших абонентов. Тариф "Вся Россия!" позволит существенно оптимизировать расходы на связь, даже если деловые партнеры или близкие, с которыми вы постоянно общаетесь, живут в разных городах нашей страны", - поясняет директор по маркетингу и продажам компании МОТИВ Екатерина Хворостова.

Для перехода на новый тариф достаточно набрать на смартфоне *114*56# и нажать клавишу вызова. Подключиться можно в точках продаж или офисах компании.