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Закрытые города на Урале превратились в ВИЧ-очагиСегодня в 10:44

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Там уровень заболеваемости на 7% выше среднего по стране.

В закрытых административно-территориальных образованиях, а также городах-спутниках при атомных электростанциях заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2016 году составила 627 человек на 100 тысяч населения. Это на 7% больше общероссийского показателя, сообщают "Известия".

Одним из самых неблагополучных оказался Заречный в Свердловской области - город-спутник Белоярской АЭС. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), там получают лечение 513 ВИЧ-инфицированных пациентов. То есть каждый 36-й житель - носитель опасного вируса. Высокая заболеваемость ВИЧ регистрируется также в Новоуральске.

В Челябинской области зоны риска - Озерск и Снежинск, передает "Уралинформбюро".

Названные города - в числе 42, состоящих на медобслуживании ФМБА. Как считают в самом агентстве, высокие цифры по закрытым городам объясняются тем, что в них хорошо налажена работа по выявлению ВИЧ-инфекций: детальный охват обследованиями в любом другом городе даст такие же результаты.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский считает, что высокая степень инфицированности ВИЧ в некоторых закрытых городах может быть связана с общей ситуацией в регионах, где они расположены.

По его словам, более высокая пораженность ВИЧ в Свердловской и Челябинской областях отчасти объясняется преобладанием городского населения над сельским. Вторая причина в том, что здесь много моногородов, переживших длительный период безработицы из-за простаивания градообразующих предприятий. В то время заметно увеличилось потребление наркотиков.

По данным академика, на Среднем Урале пораженность населения составляет 1,5%, то есть ВИЧ обнаружен у каждого 67-го жителя региона.

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