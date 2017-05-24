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ОСАГО станет на треть дешевлеСегодня в 10:59

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Для опытных водителей.

Банк России предлагает изменить стоимость полисов ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителей. Для опытных автомобилистов будут предусмотрены большие скидки - для новичков, напротив, цена страховки возрастет, пишет ТАСС.

Так, максимальный коэффициент 1,8 введут для автовладельцев в возрасте 22-24 лет со стажем до 4 лет, в возрасте 25-29 лет со стажем до 1 года, а также для всех водителей в возрасте от 16 до 21 года. Сейчас их коэффициент - 1,6-1,7.

Скидки получат опытные автомобилисты. Так, понижающий коэффициент 0,99 (соответствует скидке в 1%) будет действовать для водителей 35-39 лет со стажем 5-6 лет, 0,66 (34%) - для владельцев старше 49 лет со стажем более 14 лет. Ранее понижающих коэффициентов для них не существовало, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, ЦБ планируется снизить повышающие коэффициенты для водителей, получающих права в возрасте от 30 лет: для автомобилистов 30-34 лет без стажа вождения коэффициент составит 1,66, 35-39 лет - 1,48, 40-49 лет - 1,37, старше 49 лет - 1,18. Сейчас коэффициент для них составляет 1,7.

Средняя стоимость полиса ОСАГО при этом измениться не должна.

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