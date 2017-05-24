На семью.

Желаемый доход среднестатистической уральской семьи из 3 человек отстает от реального на 27 500 рублей в месяц. Такие данные публикует исследовательский центр "Ромир".

Так, запросы уральцев оставляют 91 100 рублей в месяц, а фактический доход - всего 63 600 рублей, передает "Уралинформбюро".

В среднем по России население мечтает о семейном бюджете в 83 600 рублей. 17% опрошенных заявили, что уложились бы и в 45 000 рублей. 63% россиян назвали диапазон 45 000 - 120 000. Пятой части респондентов требуется более 122 тысяч рублей. Реальный средний доход равен 71 800 рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году средняя сумма запросов россиян была на 10 900 рублей меньше.