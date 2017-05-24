В фестивале красок углядели демонические корни.

Миссионерский отдел Челябинской епархии попросил прокуратуру и чиновников проверить "Всероссийский фестиваль красок". Он запланирован на 27-28 мая 2017 года в ТРК "Горки".

Священники указывают на то, что мероприятие ранее было известно, как "Фестиваль красок Холи". Посвящено оно памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре. По мнению представителей церкви, организаторы праздника пошли на "подлог, представляя его как невинное светское развлечение", тогда как мероприятие имеет оккультные корни, пояснили "Уралинформбюро" в челябинской митрополии РПЦ.

"Принимая во внимание то, что в России не существует этноса – носителя индийской культуры, миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму "мягкого", опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения. Во избежание большой беды пора дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую, оценку - не только на региональном, но и на федеральном уровне", - призывают священнослужители.