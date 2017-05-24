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На Среднем Урале банкротят прославившуюся фекальным сталагмитом УКСегодня в 16:19

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Из-за долга в 500 тысяч.

В Свердловской области в отношении УК "Федерация", которая прославилась фекальным сталагмитом в одном из обслуживаемых домов, подан иск о банкротстве.

Согласно документам на сайте Арбитражного суда Свердловской области, управляющая компания задолжала ООО "Аварийно-ремонтная служба" более 500 тысяч рублей. Иск пока не принят к производству, передает "Уралинформбюро".

Фекальный сталагмит вырос в Серове в доме №5 по улице Белореченской. Снимки, выложенные в соцсетях, собрали массу комментариев.

Строение признали аварийным и подлежащим сносу еще в декабре 2015-го. Только в ноябре прошлого года мэрия включила здание в соответствующий реестр. Согласно документу, планируемая дата расселения - 1 января 2025 года. Не исключено, что к этому моменту здание попросту рухнет. Тем не менее собственникам не спешат предоставлять временные квартиры.

Сейчас прокуратура через суд добиваются немедленного расселения дома.

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