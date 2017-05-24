Создателей "групп смерти" отправят за решеткуСегодня в 19:06
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На срок до 6 лет.
Депутаты Госдумы одобрили во втором, основном, чтении введение уголовной ответственности за организацию так называемых "групп смерти" - сообществ в социальных сетях, в которых несовершеннолетних склоняют или призывают к самоубийству. Вопрос был рассмотрен на заседании 24 мая, передает "Уралинформбюро".
Под уголовную ответственность также будут подпадать подобные деяния, совершенные вне Интернета. Максимальное наказание - лишение свободы на 6 лет.
Впрочем, уличенные в преступлении смогут избежать наказания, если вовремя раскаются и начнут активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, гласит документ.
Кроме того, ужесточается ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких, с максимальным наказанием в 6 лет лишения свободы. При этом если жертвой окажется ребенок или беременная женщина, срок возможного наказания возрастает до 8 лет.
Как ожидается, третье, окончательное, чтение законопроектов может пройти уже 26 мая.
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