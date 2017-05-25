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Испания лидирует по числу чистых пляжейСегодня в 10:26

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На втором месте - Греция.

Самое большое число чистых побережий - в Испании. К такому выводу пришла международная организация "Голубой флаг". С 1985 года эксперты выбирают самые аккуратные пляжи, порты и причалы, отмечая их знаменем небесного цвета. В этом году испанцы получили 684 голубых флага, из них 579 развеваются над пляжами, сообщается на официальном сайте конкурса.

На втором месте в рейтинге Греция. Там 480 пляжей и 12 портов в этом году с гордостью вывесят свои голубые флаги. "Бронза" у Франции, родины экологической награды. В этом году эксперты отметили 380 французских пляжей и 102 порта.

Далее в рейтинге - Турция, Италия и Португалия. На Апеннинском полуострове голубых флагов в этом году стало на 50 больше, чем в прошлом. В России награду получил лишь один пляж – в Калининграде, передает "Уралинформбюро".

Претенденты оцениваются по трем десяткам критериев, в том числе качество воды, наличие раздевалок, душа, туалетов, спасательного оборудования, немаловажна и доступность для инвалидов.

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