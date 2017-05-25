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Турция украдет миллион россиянСегодня в 11:10

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У отечественных курортов.

После возобновления турпотока в Турцию российские курорты могут потерять 1 миллион отдыхающих. Такой прогноз аналитического центра НАФИ приводит "Российская газета".

Росту выездного туризма способствует отложенный спрос и укрепление рубля, считают в аналитическом центре. В 2017 году число купивших загранпутевки россиян вырастет на 35% - до 5,4 миллиона человек.

Между тем, по данным "Левада-центра", более половины граждан РФ предпочитают путешествовать внутри страны, передает "Уралинформбюро". Две трети опрошенных не интересуются заморскими пляжами вовсе.

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