В 2016 году Росавтодор не сдал ни одной дороги на Южном УралеСегодня в 10:42
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В ситуацию вмешались ФСБ и Генпрокуратура.
Управление федеральных дорог "Южный Урал", входящее в Росавтодор, сорвало план по строительству дорог в Челябинской области в 2016 году. По данным Счетной палаты РФ, в рамках реализации федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" специалисты должны были проложить 15,33 километра трасс. Однако ни один из объектов не готов.
В итоге многомиллиардные госсубсидии были возвращены в бюджет, дорожникам выписаны штрафы. Проверку по факту срыва программы проводят Генпрокуратура и ФСБ, передает "Уралинформбюро".
В пресс-службе управления автодорог "Южный Урал" оперативно получить комментарий не удалось: пресс-секретарь оказалась в командировке.
Помимо Южного Урала, нулевые показатели продемонстрировали Орловская, Рязанская, Новосибирская области, а также Республика Дагестан.
Всего в рамках федеральной программы Росавтодор заключил соглашения с 49 регионами на сумму 5,43 миллиарда рублей. По итогам 2016 года из 558,9 километра трасс введено в эксплуатацию только 351,5 километра на сумму 4,4 миллиарда рублей.
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