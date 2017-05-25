×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В 2016 году Росавтодор не сдал ни одной дороги на Южном УралеСегодня в 10:42

  • Текст

В ситуацию вмешались ФСБ и Генпрокуратура.

Управление федеральных дорог "Южный Урал", входящее в Росавтодор, сорвало план по строительству дорог в Челябинской области в 2016 году. По данным Счетной палаты РФ, в рамках реализации федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" специалисты должны были проложить 15,33 километра трасс. Однако ни один из объектов не готов.

В итоге многомиллиардные госсубсидии были возвращены в бюджет, дорожникам выписаны штрафы. Проверку по факту срыва программы проводят Генпрокуратура и ФСБ, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе управления автодорог "Южный Урал" оперативно получить комментарий не удалось: пресс-секретарь оказалась в командировке.

Помимо Южного Урала, нулевые показатели продемонстрировали Орловская, Рязанская, Новосибирская области, а также Республика Дагестан.

Всего в рамках федеральной программы Росавтодор заключил соглашения с 49 регионами на сумму 5,43 миллиарда рублей. По итогам 2016 года из 558,9 километра трасс введено в эксплуатацию только 351,5 километра на сумму 4,4 миллиарда рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

УГМК бьет в медный таз

УГМК бьет в медный таз

Возможно, для отвода глаз.

С шуткой о главном: Куйвашев набирает голоса в поддержку

С шуткой о главном: Куйвашев набирает голоса в поддержку

К осенним выборам.

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×