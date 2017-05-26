В Челябинской области провалили программу по строительству сельских дорог25 мая в 10:42
- Текст
Не сдан ни один объект.
На Южном Урале сорвали план по строительству сельских дорог. В 2016 году в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" подрядчики должны были проложить 15,33 километра трасс. Однако не сдан ни один объект.
Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Помимо Южного Урала, нулевые показатели продемонстрировали Орловская, Рязанская, Новосибирская области, а также Республика Дагестан.
"Всего в рамках реализации федеральной целевой программы были заключены соглашения с 49 регионами на сумму 5,43 миллиарда рублей. Кассовое исполнение составило 4,4 миллиарда или 81,1%. По итогам 2016 года из 558,9 километров, предусмотренных к вводу заключенными соглашениями, регионами введено 351,5 километров", - прокомментировали в Счетной Палате РФ.
Контракты с регионами заключал Росавтодор. В пресс-службе ведомства всю вину за срыв плана переложили на регионы.
"Выявленные аудиторами Счетной Палаты РФ нарушения, касаются работы дорожных служб, подчиняющихся региональным (областным, городским, муниципальным) властям, которые в силу разных причин не использовали средства (межбюджетные трансферты регионам РФ), предоставленные Росавтодором на поддержку местных дорожных программ", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе Росавтодора.
На данный момент многомиллиардные госсубсидии возвращены в бюджет, дорожникам выписаны штрафы. Проверку по факту срыва программы проводят Генпрокуратура и ФСБ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:24
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый круг почета
Испытательный.Сегодня в 09:55
Октябрьской революции предрекают амнистию
Простит ли Путин "административщиков"?Сегодня в 09:40
В Кировграде при пожаре в трехэтажке погибла семья из трех человек
Есть 2 версии трагедии.Сегодня в 09:27
Взрыв в первоуральской пятиэтажке аукнулся "уголовкой" спустя 22 года
Все это время жильцов никто не слышал.Сегодня в 08:48
Пожар на камышловском мини-рынке охватил 1200 "квадратов"
Его тушили 4 часа.Сегодня в 08:41
100-летие революции Россия встретит с новыми банкнотами
В 200 и 2000 рублей.Сегодня в 08:21
Из Госдумы начали уходить звездные депутаты
Марату Сафину ближе теннис.Сегодня в 07:57
Дочь Козицына оценили в 4,3 миллиарда долларов
По версии Forbes.25 мая в 19:45
Фигуранту дела о покушении на Тимониченко дали 4,5 года колонии
Строго режима.25 мая в 19:29
Члены ИГ готовили в Москве серию терактов
На транспортных объектах.25 мая в 18:57
Средний Урал избавится от монополии импортного картофеля
К 2020 году.25 мая в 18:56
Директор завода надругался над 7-летней челябинкой в театре
Его приговорили к 12 годам колонии.25 мая в 18:41
Учителям Сургута подняли зарплату за счет сокращения коллег
Гордума не стала возражать.25 мая в 18:36
В Екатеринбурге из здания райадминистрации украли сейф с деньгами
И документами.25 мая в 18:27
Главного уральского таможенника переводят в Москву
31 мая.
Главные новости
- Сегодня в 09:27Взрыв в первоуральской пятиэтажке аукнулся "уголовкой" спустя 22 года
- Сегодня в 08:21Из Госдумы начали уходить звездные депутаты
- Сегодня в 07:57Дочь Козицына оценили в 4,3 миллиарда долларов
- 25 мая в 17:16Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
- 25 мая в 17:15Пригрели "управляшку" на груди
Аналитика
Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
В ожидании генерала.
Пригрели "управляшку" на груди
"Добрым" законодательством.
УГМК бьет в медный таз
Возможно, для отвода глаз.