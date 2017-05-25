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В Тольятти "Жигули" продают по цене MercedesСегодня в 11:14

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За 3,5 миллиона.

Житель Тольятти выставил на продажу ВАЗ-21033 1979 года за 3,5 миллиона рублей. Заоблачный ценник владелец объясняет идеальным состоянием ретро-авто. "Это музейный экспонат из частной коллекции. Сохранены все пломбы, 38 лет хранилась в специальном помещении при постоянной температуре +18 градусов по Цельсию", – говорится в объявлении на Auto.ru.

Зеленые "Жигули" оснащены 1,3-литровым мотором мощностью 69 лошадиных сил. Пробег – 109 километров. А цена, по уверению владельца, со временем будет только расти.

Интересно, что за эту стоимость можно купить новый Mercedes-Benz SLC 300, передает "Уралинформбюро".

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