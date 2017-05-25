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ФСО ждет первые 14 машин из президентского "Кортежа"Сегодня в 11:25

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В ближайшее время.

В этом году Федеральная служба охраны получит первую партию автомобилей проекта "Кортеж". Всего ведомству будет передано 14 машин - лимузинов, седанов и микроавтобусов, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

В конце 2018 года начнется серийное производство "Кортежей". Тогда же планируется завершить разработку внедорожника на той же платформе, передает "Уралинформбюро".

По словам Мантурова, автомобили, произведенные в рамках проекта, будут доступны не только для государственных заказчиков, но и для частных лиц, которые смогут себе это позволить.

Производственные мощности государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ", ведущего проект, оцениваются в 300 единиц в год.

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