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Смартфоны "вырубит" эпидемия вирусовСегодня в 12:21

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Предупреждают в "Лаборатории Касперского".

Смартфоны может захватить эпидемия вредоносных программ. Об этом заявил руководитель отдела стратегических проектов "Лаборатории Касперского" Андрей Ярных на 26 сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, пишут федеральные СМИ.

По его словам, количество вредоносного кода для мобильных устройств в последние годы быстро растет. Больше всего угроз для операционных систем Windows и Android. Они начинают охватывать банковский сектор. Представитель "Лаборатории Касперского" в этой связи призывают регулярно обновлять антивирус и операционные системы.

Стоит напомнить, что 12 мая 2017 года вирус WannaCry атаковал компьютеры по всему миру, передает "Уралинформбюро". Для снятия блокировки с зараженных машин хакеры требовали перечислить деньги. Жертвами этой атаки стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах.

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