И 1450 школьных автобусов.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 6 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи для российских регионов, сообщает "Уралинформбюро". Половина суммы уйдет на 1000 неотложек, еще 3 миллиарда потратят на приобретение 1450 автобусов.

Соответствующее распоряжение было подписано 23 мая. Список получателей господдержки Минздрав и Минобрнауки должны определить в 15-дневный срок.