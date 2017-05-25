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Россияне одобрили приговор покемонофилу СоколовскомуСегодня в 12:51

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Каждый шестой - за ужесточение.

36% россиян считают справедливым вердикт суда по делу Руслана Соколовского, прославившегося ловлей покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ.

16% респондентов уверены, что наказание в 3,5 года условного лишения свободы слишком мягкое. 20% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 17% полагают, что судить Соколовского не надо было вовсе, передает "Уралинформбюро".

Руслан Соколовский прославился на всю страну летом 2016 года. Он разместил на своем канале в YouTube ролик ловли покемонов в Храме-на-Крови, снабдив его язвительными комментариями. После этого в отношении блогера было возбуждено уголовное дело.

11 мая 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. 22 мая адвокаты покемонофила обжаловали приговор.

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Фоторепортаж: Приговор покемонолову Соколовскому

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