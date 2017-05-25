В рамках урока безопасности.

В Каменске-Уральском в школе №19 состоялся урок газовой безопасности, собравший около 90 пятиклассников. Сотрудники холдинга "ГАЗЭКС" рассказали им, откуда берется газ, как его добывают и перевозят, как он попадет в жилые дома, для чего используется. Особое внимание было уделено вопросам правильного использования голубого топлива.

Полученные знания школьники применили в ходе конкурсов. Они исправили ошибки в стихотворениях, построенных по принципу вредных советов, собрали пазлы, на которых были изображены правила использования газовых приборов, а также ответили на вопросы викторины.

После урока дети отправились исследовать автомобиль аварийно-спасательной службы холдинга "ГАЗЭКС".

Пятиклассники с удовольствием примеряли противогазы и каски, рассматривали наборы инструментов. Все желающие смогли посидеть за рулем аварийно-спасательной машины.

Старшеклассники, присоединившиеся к изучению автомобиля, признались, что ранее не думали о будущей профессии, но в газовики пойти готовы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга "ГАЗЭКС", уроки газовой безопасности планируется проводить в образовательных учреждениях Свердловской области на регулярной основе. Цель подобных мероприятий - воспитать поколение ответственных потребителей газа. В июне газовики навестят детей Нижнего Тагила.