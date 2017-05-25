Лишним не будет.

Екатеринбургский метрополитен объявил конкурс на обеспечение охраны подземки от "актов незаконного вмешательства".

Согласно информации на сайте госзакупок, заявки принимаются до 8 июня, аукцион намечен на 13 июня, передает "Уралинформбюро". Стартовая цена контракта - 211 миллионов рублей. Усиление получит отдел полиции на метрополитене УМВД России по Екатеринбургу.

Стоит отметить, что меры антитеррористической безопасности по всей стране повышаются после трагедии в подземке Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017 года в одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалась бомба. Ее, по данным следствия, привел в действие смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 15 человек, ранения получили полсотни.

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