Как правило, новую.

Самая популярная в Екатеринбурге модель автомобиля - Toyota. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в рамках проекта "Авто Mail.Ru", сообщает "Уралинформбюро".

Сегодня машиной этой марки владеют 15% автолюбителей уральской столицы, 20% намерены отдать ей предпочтение при покупке нового авто (даже в том случае, если не будут ограничены в средствах). А вот отечественная Lada, которая по количеству владельцев держится второй (ее используют 13% горожан), в списке приоритетов не значится. Мечты екатеринбуржцев обращены к импорту.

Большинство жителей города при покупке ориентируются на новые автомобили (59%). 55% хотели бы приобрести внедорожник (такая тенденция характерна для всей страны), 39% — седан, 12% — универсал. При этом 24% автолюбителей рассчитывают при покупке машины уложиться в 500 тысяч рублей, 42% готовы выложить от полумиллиона до миллиона, а 9% полагают, что и два миллиона для них не предел.

Toyota стала лидером опроса и в масштабах всей страны, но если в западных регионах она не выделяется из общего ряда, то во Владивостоке обладает абсолютным большинством (57%). Автомобили этой марки дальневосточники готовы приобретать и впредь, причем главным образом подержанные — сказывается масштаб предложения бэушных машин со стороны близкой Японии.

Это влияние заметно также по всей Сибири, к Уралу оно снижается, на западе страны сходит на нет. Например, симпатии москвичей и петербуржцев распределяются сегодня довольно равномерно, но при появлении такой возможности те и другие выберут Mercedes-Benz.