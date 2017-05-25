Экзамены сдадут 17 тысяч выпускников.

Аудитории для ЕГЭ в Свердловской области оказались одними из самых оснащенных в России. В 80% помещений контрольно-измерительные материалы печатаются на месте, на глазах у выпускников. При этом средний показатель по стране – 50%, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Всего на Среднем Урале в предстоящую экзаменационную кампанию будет организовано 203 аудитории для сдачи ЕГЭ. Девять из них - на дому, чтобы экзамены могли сдать дети с ограниченными возможностями, 32 – в учреждениях исполнения наказаний.

Для чистоты аттестации во время ее проведения в аудиториях не будут находится преподаватели дисциплин, по которым сдается экзамен. За ходом ЕГЭ также проследят общественные наблюдатели. Кроме того, будет обеспечена онлайн-трансляция.

В 2017 году в Свердловской области выпускные экзамены сдадут 17 тысяч 11-классников. Первые ЕГЭ - по иностранным языкам - запланированы на 26 мая. При этом в числе самых популярных предметов у выпускников: математика (профильный уровень), обществознание и физика.