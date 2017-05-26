По версии "Уралинформбюро".

1. Теракт в Манчестере

Уходящая неделя запомнилась трагедией в Англии. На стадионе в Манчестере сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Погибли 22 человека и 64 получили ранения.

Установлена личность террориста-смертника. По данным американских СМИ, 22-летний Салман Абеди готовил атаку около года.

В Интернет попало видео, снятое очевидцем теракта. На кадрах видно, как люди стремительно покидают место взрыва, а к стадиону съезжаются десятки машин скорой помощи.

2. "Катюша" у фонтана

В Екатеринбурге отметили большим концертом хоров День славянской письменности и культуры. Праздник, известный также как День Кирилла и Мефодия, прошел 24 мая на площади перед Театром драмы.

Сводный хор стартовал с военной "Катюши". Песню исполнили 500 человек – участники различных уральских коллективов. Аккомпанировал хористам Уральский государственный эстрадно-симфонический оркестр.

Концерты в этот день прошли во всех регионах России.

3. Треска идет

"Треска, треска, треска", - поют веселые норвежцы и раскачивают огромные рыбины на руках.

Забавное видео – ремейк хита 1980 года "Torsken kommer" ("Треска идет") - снял центральный банк Норвегии. Задача ролика – продвинуть в массы новые банкноты в 200 крон.

На кадрах видео происходит удивительное превращение трески, которую нередко называют белым золотом Норвегии, в новенькие банкноты. Одним из героев ролика стал глава Норвежского банка Эйстейн Олсен. Другие роли исполнили артисты популярного в стране объединения комиков.

4. Все-таки лев

Лев, хоть и морской, все-таки хищник. В этом убедились жители Британской Колумбии в Канаде.

Группа людей, расположившись на пирсе, наблюдала за морским львом, и бросала ему лакомства. Внезапно хищник впрыгнул из воды, схватил за платье сидящую на парапете девочку и утащил под воду. За ребенком тут же нырнул мужчина.

Инцидент снял на камеру мобильного телефона один из очевидцев происшествия. К счастью, никто из людей не пострадал.

5. Полосатый байкер

В сети набирает популярность ролик с участием котенка-байкера. Известный бразильский велосипедист едет по трассе, а компанию ему составляет полосатый котик. Витор обнаружил животное на обочине дороги и, пожалев, взял с собой.

Всю дорогу котенок живо интересуется происходящим, выглядывает из-за пазухи велосипедиста и даже пытается время от времени его лизнуть. После окончания заезда Витор нашел своему подопечному новых хозяев.