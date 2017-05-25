×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Учителям Сургута подняли зарплату за счет сокращения коллегСегодня в 18:41

  • Текст

Гордума не стала возражать.

Депутаты городской думы Сургута одобрили произошедшее в 2016 году сокращение численности работников бюджетной сферы в образовании и культуре. Этот пункт был включен в отчет об исполнении городского бюджета за минувший год, который 25 мая представители администрации презентовали народным избранникам, передает "Уралинформбюро".

Чиновники назвали процесс сокращения "оптимизацией расходов бюджета", депутаты отчет утвердили.

Примечательно, что в самом документе прошедшие сокращения объяснили необходимостью исполнения майских указов президента - высвободившиеся 24,7 миллиона рублей пошли на повышение зарплат тем, кто работы не лишился. Сколько именно бюджетников Сургута в 2016 году отправились на биржу труда, чиновники предпочли не сообщать.

Доходы крупнейшего города Югры в 2016 году составили 21,6 миллиарда рублей, расходы – 22,7 миллиарда, дефицит - 1,1 миллиарда рублей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

УГМК бьет в медный таз

УГМК бьет в медный таз

Возможно, для отвода глаз.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×