Учителям Сургута подняли зарплату за счет сокращения коллегСегодня в 18:41
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Гордума не стала возражать.
Депутаты городской думы Сургута одобрили произошедшее в 2016 году сокращение численности работников бюджетной сферы в образовании и культуре. Этот пункт был включен в отчет об исполнении городского бюджета за минувший год, который 25 мая представители администрации презентовали народным избранникам, передает "Уралинформбюро".
Чиновники назвали процесс сокращения "оптимизацией расходов бюджета", депутаты отчет утвердили.
Примечательно, что в самом документе прошедшие сокращения объяснили необходимостью исполнения майских указов президента - высвободившиеся 24,7 миллиона рублей пошли на повышение зарплат тем, кто работы не лишился. Сколько именно бюджетников Сургута в 2016 году отправились на биржу труда, чиновники предпочли не сообщать.
Доходы крупнейшего города Югры в 2016 году составили 21,6 миллиарда рублей, расходы – 22,7 миллиарда, дефицит - 1,1 миллиарда рублей
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