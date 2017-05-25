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Члены ИГ готовили в Москве серию терактовСегодня в 19:29

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На транспортных объектах.

В Москве задержаны подозреваемые в подготовке терактов. Как сообщили в ФСБ, это четыре участника запрещенной в России группировки ИГИЛ. Все они выходцы из Средней Азии, имеющие российские паспорта.

В их квартире была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки. Также оперативники нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). По некоторым данным, бомба находилась в корпусе из-под огнетушителя и похожа на ту, что смертник привел в действие в питерском метро.

Кроме того, изъяты автоматы, пистолеты, гранаты и экстремистская литература, передает "Уралинформбюро".

По сведениям ФСБ, задержанные готовили теракты на транспортных объектах столицы. После диверсии они собирались отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях в составе "Исламского государства".

По одной из версий, выйти на террористов правоохранителям удалось благодаря ранее задержанным боевикам.

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