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Дочь Козицына оценили в 4,3 миллиарда долларовСегодня в 07:57

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По версии Forbes.

18-летняя дочь гендиректора УГМК Андрея Козицына поднялась на 10-е место самых богатых наследников России. В прошлогоднем TOП по версии Forbes она занимала лишь 14-ю строчку.

За год состояние "медного короля" увеличилось с 2,4 до 4,3 миллиарда долларов. И хотя самого Козицына в рейтинге богатейших жителей России Forbes ставит всего лишь на 28 место, дочь "переросла" отца, отмечает "Уралинформбюро".

Разгадка чехарды с местами очень проста. Журнал оценивает состояние отцов и делит его между всеми детьми, не учитывая притязаний супружниц. Вот и оказываются дети Виктора Рашникова, Леонида Федуна, Дмитрия Рыболовлева, Алексея Мордашова, Владимира Потанина беднее Марии Козицыной. Их много, а она - единственная дочь.

Как ранее сообщали СМИ, Мария Козицына в 2016 году с золотой медалью закончила Ломоносовскую школу в Подмосковье и поступила в Высшую школу экономики.

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