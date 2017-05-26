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Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый круг почетаСегодня в 10:24

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Испытательный.

Доработанный образец российского вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", куда входит производитель.

Ка-62 выполнил полет по кругу на скорости 110 километров в час в течение 15 минут. В апреле прошлого года вертолет уже поднимался в воздух для проверки работы основных систем. Новое покорение воздуха показало, что все необходимые доработки успешно завершены. В полете испытатели оценили системы электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

Ка-62 планируют использовать для пассажирских перелетов, спасательных операций и транспортировки грузов. Вертолет отличает широкий диапазон высот эксплуатации. Ка-62 может использоваться в жарком климате и совершать полеты над морем.

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