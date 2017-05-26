Простит ли Путин "административщиков"?

Провести первую в истории административную амнистию предлагает президенту РФ Владимиру Путину Совет по правам человека.

Помилование может коснуться нескольких миллионов россиян: водителей, лишенных прав, граждан, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов, сообщает газета "Коммерсант".

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, он уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко записку с концепцией проведения амнистии к 100-летию Октябрьской революции, передает "Уралинформбюро".

По данным Верховного суда, в 2016 году за административные правонарушения осуждены 6,4 миллиона человек. Самое распространенное наказание - штрафы (3,7 миллиона), 1,1 миллиона человек посажены под административный арест, почти полмиллиона автомобилистов лишены прав.