Завод будет выпускать авто Е-класса.

Первый автомобиль Mercedes-Benz сойдет с конвейера подмосковного завода в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью "Телеканалу 360".

Договор о строительстве завода в индустриальном парке "Есипово" был подписан в начале 2017 года, передает "Уралинформбюро". Начало строительства запланировано на середину года. Завод сосредоточится на выпуске седанов E-класса и нескольких моделей SUV, автомобили A- и S-класса в России производиться не будут.