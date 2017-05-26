В 65 лет - на пенсию.

Главврачи государственных больниц останутся без своих должностей по достижении 65 лет. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс рекомендованы к принятию профильным комитетом Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Возрастное ограничение установят для руководителей медучреждений и их замов, сообщает газета "Известия". По достижении 65 лет их будут переводить на иные должности, соответствующие квалификации. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что сохранить высокий пост еще на 5 лет удастся, если это будет одобрено на общем собрании медучреждения.

Один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, что данные поправки позволят главврачам в возрасте сосредоточиться на медицинской деятельности, больше времени уделять науке и учащимся медвузов. По его словам, речь идет не об увольнении заслуженных медиков, а лишь о том, чтобы освободить их от административно-хозяйственных хлопот.

Между тем ранее Профсоюз работников здравоохранения РФ выступил категорически против поправок. Как заявил его председатель Михаил Кузьменко, данная мера может привести к росту коррупции и потере многих хороших руководителей.

Рассмотрение законопроекта планируется 7 июня, передает "Уралинформбюро".