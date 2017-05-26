Но будет тепло.

На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы, при этом градусники будут показывать до 25 градусов тепла.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 27 мая в Екатеринбурге днем ожидается плюс 22-24, ветер южный со скоростью 6-11 метров в секунду и дожди. В целом по области в субботу столбик термометра поднимется до плюс 25, при этом порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Местами грозы.

28 мая на Среднем Урале немного похолодает - максимум будет плюс 21. Сохранится сильный ветер, дожди и грозы.